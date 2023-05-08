Про це повідомили в КМВА. Мова йде про пошкодження у Шевченківському та Солом'янському районах міста.

Зверніть увагу У Києві уламки безпілотника впали на злітну смугу аеропорту "Жуляни"

Наслідки падіння уламків

За даними КМВА, у Шевченківському районі Києва унаслідок падіння уламків на двоповерхову будівлю, пошкоджена газова труба високого тиску. Через це виникло горіння газового факелу.

Працює переносний лафетний ствол, полум'я збито, працює ДСНС та газова служба. Інформація по постраждалим уточнюється,

– повідомили в КМВА.

Водночас уламки в Солом'янському районі пошкодили резервуар з паливом, місткість якого 10 тонн. Це спричинило витік пального, на місце вирішили рятувальники. Пожежі немає.

Наслідки інших падінь уламків безпілотників у Києві

У Святошинському районі уламки безпілотника спричинили займання автомобіля. Також за свідченнями очевидців, пошкоджений будинок. Мер Віталій Кличко повідомив, що унаслідок падіння уламків 1 людина постраждала;

У Солом'янському районі уламки також упали на злітну смугу аеропорту "Жуляни". Віталій Кличко повідомив, що у районі 3 осіб постраждали, 2 з яких госпіталізовані. Проте мер не уточнював, чи це трапилося через уламки на злітній смузі, чи ж в районі резервуару з пальним.