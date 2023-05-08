Дело в том, что крайне важна достоверность доказывания факта. Надо было на 100% убедиться, что это именно "Кинжал". Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

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Как отметил военный эксперт, должна была состояться тщательная экспертная оценка, потому что такое произошло впервые.

Даже очень серьезные специалисты, которые разбираются в этом, когда сталкиваются с определенной новизной в своей отрасли, требуют очень серьезного экспертного отношения к этому,

– заметил Петр Черник.

Кроме того, противнику также нужно спутывать карты, чтобы он не понимал, что происходит с его оружием. "На эту минуту и в информационно-психологической операции, и в чисто боевой части мы выиграли у них в сухую", – подчеркнул Черник.

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