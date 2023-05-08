Дело в том, что крайне важна достоверность доказывания факта. Надо было на 100% убедиться, что это именно "Кинжал". Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник.
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Украинцы обыграли россиян
Как отметил военный эксперт, должна была состояться тщательная экспертная оценка, потому что такое произошло впервые.
Даже очень серьезные специалисты, которые разбираются в этом, когда сталкиваются с определенной новизной в своей отрасли, требуют очень серьезного экспертного отношения к этому,
– заметил Петр Черник.
Кроме того, противнику также нужно спутывать карты, чтобы он не понимал, что происходит с его оружием. "На эту минуту и в информационно-психологической операции, и в чисто боевой части мы выиграли у них в сухую", – подчеркнул Черник.
Черник объяснил, почему не сразу подтвердили ликвидацию "Кинжала": смотрите видео
Украина сбила "Кинжал": что известно
- Украинские военные сбили ракету "Кинжал" 4 мая, но в официально историческое событие подтвердили только 6 мая. Командующий Воздушными силами Николай Олещук отметил, что украинцам и дальше будут сообщать всю важную информацию, однако иногда следует подождать несколько дольше, чем обычно.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат детализировал, что противник выпустил по Украине ракету Х-47 с самолета МиГ-31К, поднявшегося в небо с аэродрома Саваслейка. По вражеской цели отработало воздушное командование "Центр" дивизионом Patriot, который может сбивать баллистические ракеты.
- Ранее россияне постоянно вопили о том, что это оружие "не имеет аналогов", поэтому противостоять ему невозможно.