Річ у тім, що вкрай важливою є достовірність доведення факту. Треба було на 100% переконатися, що це саме "Кинджал". Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник.
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Українці переграли росіян
Як наголосив військовий експерт, мала відбутися ретельна експертна оцінка, тому що таке відбулося вперше.
Навіть дуже серйозні фахівці, які розуміються на цьому, коли стикаються з певною новизною у своїй галузі, потребують дуже серйозного експертного ставлення до цього,
– зауважив Петро Черник.
Крім того, противнику також потрібно сплутувати карти, щоб він не розумів, що відбувається з його зброєю. "На цю хвилину і в інформаційно-психологічній операції, і в суто бойовій частині ми виграли у них в суху", – підкреслив Черник.
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Україна збила "Кинджал": що відомо
- Українські військові збили ракету "Кинджал" 4 травня, та офіційно історичну подію підтвердили лише 6 травня. Командувач Повітряних сил Микола Олещук відзначив, що українцям і надалі повідомлятимуть усю важливу інформацію, проте іноді слід зачекати дещо довше, аніж зазвичай.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат деталізував, що противник випустив по Україні ракету Х-47 з літака МіГ-31К, який піднявся у небо з аеродрому Саваслєйка. По ворожій цілі відпрацювало повітряне командування "Центр" дивізіоном Patriot, який може збивати балістичні ракети.
- Раніше росіяни постійно волали про те, що ця зброя "нє імєєт аналагав", тож протистояти їй неможливо.