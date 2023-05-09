Попередньо, над столицею наша ППО знищила ворожі ракети. Місцева влада розповіла про наслідки.

Важливо На Київщині вибухи – працювала ППО, була підвищена небезпека на Черкащині

Наслідки ранкової атаки Києва

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків у подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Наразі інформація перевіряється.

У Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині. Інформація по про потерпілих не надходила. Дані попередні, тому уточнюються.

Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що під час атаки на Київ в Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя. Палаючий уламок загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці.

За попередніми даними КМВА, у повітряному просторі Києва виявили та знищили близько 15 російських ракет, влучань немає.

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Повітряна тривога почала ширитися Україною близько 3:33. Тоді сирени лунали у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Полтавській областях. Повністю карта "почервоніла" близько 4:45.

3:36 стало відомо, що росіяни запустили крилаті ракети.

Згодом у КМВА повідомили, що ППО працює на околицях столиці. В адміністрації також звернулися до мешканців Києва з проханням не нехтувати власною безпекою.

О 5:21 надійшло повідомлення про повторні вибухи на Київщині. А вже о 5:23 КМВА знову зазначили, що працює ППО.

До речі, також до мешканців Черкащини звернувся глава ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що в області підвищена небезпека та закликав усіх бути в укриттях.

Вже о 6 ранку пролунав відбій повітряної тривоги по всій Україні.

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