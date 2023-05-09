Мешканців Київщини закликають не ризикувати життями та не знімати на відео роботу ППО. Найкраще, що ви можете зараз робити, – перебувати в укриттях.

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На Київщині працює ППО

Як зазначили у Київській ОВА, існує загроза ракетного удару. Відомо, що сили ППО працюють по цілях. Мешканців закликають не покидати укриттів і бути там доти, поки не буде відбою.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– кажуть в КОВА.

У КМВА зазначають, що ППО працює на околицях столиці. В адміністрації також звернулися до мешканців Києва з проханням не нехтувати власною безпекою.