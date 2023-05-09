Жителей Киевщины призывают не рисковать жизнями и не снимать на видео работу ПВО. Лучшее, что вы можете сейчас делать, – находиться в укрытиях.

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В Киевской области работает ПВО

Как отметили в Киевской ОВА в 05:00, существует угроза ракетного удара. Известно, что силы ПВО работают по целям. Жителей призывают не покидать укрытий и быть там, пока не будет отбоя.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорят в КОВА.

В КГВА отмечают, что ПВО работает на окраинах столицы. В администрации также обратились к жителям Киева с просьбой не пренебрегать собственной безопасностью.

05:21 поступило сообщение о повторных взрывах в Киевской области. А уже в 05:23 КМВА снова отметили, что работает ПВО и призвали сохранять спокойствие.

К жителям Черкасской области обратился глава ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что в области повышена опасность и призвал всех быть в укрытиях.

Что известно о ракетной угрозе