На щастя, нашим силам ППО вдалося збити ворожі цілі. Все, що відомо про ранкову атаку України – розповість 24 Канал.

Важливо Півтора десятка повітряних цілей: КМВА розповіла про попередні наслідки ракетної атаки на Київ

Де пролунали перші вибухи

Повітряна тривога почала ширитися Україною близько 3:33. Повністю карта "почервоніла" близько 4:45.

3:36 стало відомо, що росіяни запустили крилаті ракети. Згодом у КМВА повідомили, що ППО працює на околицях столиці.

О 5:21 надійшло повідомлення про повторні вибухи на Київщині. А вже о 5:23 КМВА знову заявила, що працює ППО.

До мешканців Черкащини звернувся глава ОВА Ігор Табурець. Він наголошував, що в області була підвищена небезпека.

Наслідки ракетної атаки на Київ

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків у подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що палаючий уламок загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці.



Падіння уламку у Голосіївському районі Києва / фото МВС України

У Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині. Інформація по про потерпілих не надходила. Дані попередні, тому уточнюються.

У КМВА заявили, що сьогоднішня атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Випущені крилаті ракети, ймовірно, типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно.

Скільки ракет знищили у Києві

За попередньою інформацією, у повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько 15 ворожих повітряних цілей. Влучань немає. Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків.

На Київщині виявили воронку

Воронку від ворожих обстрілів виявили на Київщині в одному із районів області. Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5. Потерпілих та пошкоджень немає. Наразі правоохоронці забезпечують охорону місця події, проводять огляд.



Воронка на Київщині / фото поліції



Наслідки ракетної атаки на Київщині / фото поліції

Згодом стало відомо, що уламки крилатої ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини. Частини зброї окупантів впали на поле. Потерпілих і руйнування немає. Поліцейські оглядають місце події.



Уламки крилатої ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини / фото поліції

Частини ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

Частини ракети на Київщині / фото поліції

Пошкодження на Київщині

У Київській ОВА повідомили, що завдяки професійній роботі ППО на території регіону були збиті всі повітряні цілі. Фактів влучань в області не зафіксовано. На щастя, загиблих чи постраждалих також немає.

Водночас в одній із громад Київщини внаслідок збиття ракети уламками пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку. Загоряння було оперативно ліквідовано. Мешканці будинку не постраждали.

Внаслідок падіння уламків ракети незначних пошкоджень зазнала також прибудинкова споруда.

Росія вдарила ракетами по Черкащині

Ворог атакував Черкаську область. За попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. На щастя, минулось без потерпілих.

В одному з випадків була незначна пожежа на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі.



Ворог атакував Черкаську область / фото ОВА

В Україні знищили 23 ворожі ракети

Ближче до 4:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). У підсумку силами ППО було знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них успішно знищено.