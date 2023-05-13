Так, только за минувшие сутки наши воины "задвухсотили" еще 590 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили много вражеской техники.
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Потери России в полномасштабной войне
Кроме людей, Россия теряет также много техники. С 24 февраля 2022 года на металлолом превратилось:
- танков – 3751 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин – 7307 (+12) единиц,
- артиллерийских систем – 3095 (+27) единиц,
- РСЗО – 561 (+2) единицы,
- средств ПВО – 314 (+2) единицы,
- самолетов – 308 (+0) единиц,
- вертолетов – 294 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29) единиц,
- крылатых ракет – 970 (+0) единиц,
- кораблей /катеров – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6011 (+15) единиц,
- специальной техники – 402 (+9).
Потери врага на 13 мая / Инфографика Генштаба ВСУ
Актуальная ситуация на фронте
- В утренней сводке Генштаба сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник в очередной раз использовал ЗРК С-300.
- Кроме того, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 47 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
- Добавим, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.
- В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, склад боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.