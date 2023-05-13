Так, только за минувшие сутки наши воины "задвухсотили" еще 590 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили много вражеской техники.

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Потери России в полномасштабной войне

Кроме людей, Россия теряет также много техники. С 24 февраля 2022 года на металлолом превратилось:

танков – 3751 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 7307 (+12) единиц,

артиллерийских систем – 3095 (+27) единиц,

РСЗО – 561 (+2) единицы,

средств ПВО – 314 (+2) единицы,

самолетов – 308 (+0) единиц,

вертолетов – 294 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29) единиц,

крылатых ракет – 970 (+0) единиц,

кораблей /катеров – 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 6011 (+15) единиц,

специальной техники – 402 (+9).

Потери врага на 13 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Актуальная ситуация на фронте