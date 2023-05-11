Втім, як завжди, місцева влада вже встигла заявити нібито про роботу ППО. Про це повідомляють проросійські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Могла впасти не одна бомба: нові деталі гучного вибуху у Бєлгороді
У Бєлгороді знову неспокійно
На оприлюдненому відео можна побачити, що у російському Бєлгороді пролунав гучний вибух. Після цього навіть спрацювали звуки сигналізації в автомобілях.
Згодом губернатор області заявив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом буцімто спрацювала російська ППО.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі,
– пробурмотіла місцева влада.
Що ж, сподіваємось, що неспокійним для бєлгородців буде не лише вечір, а й ніч.
Вибух, який чули у Бєлгороді 11 травня: дивіться відео
Бєлгород часто атакує "бавовнятко": що відомо
- 20 квітня у російському Бєлгороді стався потужний вибух. За словами російського міноборони, причиною інциденту став "позаштатний схід боєприпасу" з російського літака Су-34.
- Вибух був такої сили, що одну з автівок закинуло на дах багатоповерхівки.
- Російська влада переконувала, що постраждали лише дві жінки – вони зазнали травми різного ступеню тяжкості.
- В Офісі Президента та РНБО вважають, що ворог такими діями хоче залякати росіян та нагнітає ескалацію.
- 8 травня росЗМІ заявили, що відбувся обстріл у місті Шебекіно, яке розташовується неподалік російсько-українського кордону. Перший обстріл якимось чудом, за словами губернатора, обійшовся без постраждалих та без пошкоджень.
- До того ж нібито ще один снаряд розірвався поряд з іншим багатоквартирним будинком. Через це були сильно пошкоджені фасад, покрівля та вибиті шибки. Ба більше, один автомобіль загорівся, а ще дві машини зазнали суттєвих пошкоджень.
- До речі, були й постраждалі росіяни. За словами губернатора, їх 4, двоє з яких від госпіталізації відмовилися.