Втім, як завжди, місцева влада вже встигла заявити нібито про роботу ППО. Про це повідомляють проросійські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Бєлгороді знову неспокійно

На оприлюдненому відео можна побачити, що у російському Бєлгороді пролунав гучний вибух. Після цього навіть спрацювали звуки сигналізації в автомобілях.

Згодом губернатор області заявив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом буцімто спрацювала російська ППО.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі,

– пробурмотіла місцева влада.

Що ж, сподіваємось, що неспокійним для бєлгородців буде не лише вечір, а й ніч.

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