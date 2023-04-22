Про це заявив журналіст Нікіта Пармьонов у ефірі одного з російських ліберальних ютуб-каналів. За його словами, друга бомба впала трохи далі від першої та не розірвалася, однак пробила декілька балконів.

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Упав ще один снаряд

Пармьонов припускає, що могла бути не одна бомба. Друга впала неподалік від місця вибуху на вулиці Шаландіна.

"Якщо дивитися на карту Бєлгорода, місце вибуху першої бомби та де постраждали люди та є руйнування будинку, можна побачити, що там практично квартал між цими двома місцями. Очевидно, що там теж було падіння", – підкреслив журналіст.

Він додає: судячи з усього, друга бомба не розірвалася, натомість зруйнувала кілька балконів і зайшла в землю. За його словами, цей боєприпас досі там перебуває. Його екстрені служби намагаються дістати й розмінувати у межах міста.

"На місці падіння є вирва. І вона значно менша, ніж та, фото якої всі бачили. Тут вирва, найімовірніше, утворилася від входження снаряду в землю", – зауважив Пармьонов.

Журналіст також відповів, чому немає доказів його версії, адже сьогодні ледь не кожен має гаджети та доступ до мережі. Пармьонов відзначив, що на Шаландіна евакуювали та виселили весь будинок, тому немає кому фотографувати. Крім того, місце вибуху оточила поліція та уважно стежить, щоб ніхто туди не проходив.

Звісно, наразі жодних кадрів немає. Щоправда, відучора є достатньо доказів цієї версії, що там також перебуває якийсь снаряд, про який влада не повідомляє. Водночас про це свідчить та кількість заходів, які запровадила влада щодо того будинку, біля якого стався вибух,

– констатував він.

Версію Пармьонова підтверджують інші ЗМІ

Одразу після вибуху про снаряд у вирві писав телеграм-канал "Бєлгородська народна республіка", який ведуть проукраїнськи налаштовані активісти.

"За нашою інформацією, у вирві лежить бомба, що не розірвалася. Всіх женуть від туди та просять піти на пристойну відстань", – зазначали вони.

Також про можливість ще однієї бомби інформувало видання "Зеркало". За їхніми даними, постраждав будинок за адресою Шаландіна, 15. У ньому пошкоджено частину балконів з другого по п'ятий поверхи в одному з під'їздів. Будівля розташовується приблизно за 240 метрів від епіцентру вибуху та відокремлена від нього дев'ятиповерхівкою.

Очевидці в соцмережах ділилися знімками руйнувань будинку на Шаландіна – видно, що біля будинку пробито балкон та на землі є невелика вирва. Предмет упав з великої висоти – швидше за все, з того ж літака, з якого впала перша бомба. Самого предмета поки що не було, проте це цілком може бути ще одна авіабомба,

– підкреслило видання.

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Той самий пробитий балкон на Шаландіна, вирву видно погано / Фото з соцмереж

У Бєлгороді тривожно

За словами Пармьонова, цей епізод викликає у певної частини населення побоювання. Крім того, влада зберігає мовчання, хоча раніше після прильотів постійно звітувала про "вдалу роботу ППО".

Загалом у місті паніки немає, але панує настрій невизначеності. Деякі люди прокинулися та тільки вранці дізналися про те, що сталося.

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