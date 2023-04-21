24 Канал детальніше розповість та покаже на карті, де розташований російський Бєлгород. До речі, російські ЗМІ оприлюднили нове повне відео вибуху в місті.
До теми "Схоже, бомбу прикручував п'яний технік": росіяни тепер "денацифікують" Бєлгород
Де розташований Бєлгород
Бєлгород розташований за 40 кілометрів від російсько-українського кордону, 70 кілометрів – від Харкова та 695 кілометрів – на південь від Москви.
Бєлгород на карті
Місцеві телеграм-канали повідомляли, що падіння бомби сталося на перехресті двох вулиць міста – Ватутіна та Губкіна. Там утворилася величезна вирва діаметром близько 20 метрів поряд із житловими будинками.
Авіабомба впала між вулицями Ватутіна та Губкіна: дивіться карту
Що сталося у Бєлгороді: усі деталі
- 20 квітня росіяни самі на себе випустили авіаційну ФАБ-1500 загальною вагою близько 1 500 кілограмів. На місці падіння утворилася вирва радіусом 20 метрів.
- Місцева влада Бєлгородщини повідомила про трьох постраждалих.
- В одного постраждалого закрита черепно-мозкова травма, іншій жінці стало зле від вибуху. Жителів сусіднього будинку вирішили розселити.
- Внаслідок падіння бомби розлетівся на місці асфальт, руйнувань зазнали кілька машин та будинків поблизу. А на дах магазину, що стоїть поруч, закинуло автомобіль.
- В Офісі Президента та РНБО заявили, що ворог такими діями хоче залякати росіян та нагнітає ескалацію.
- За словами Олексія Данілова, загарбники продовжують провокативні обстріли власної території для того, аби залякати цивільне населення. На його думку, цим вони нагнічують ескалацію.