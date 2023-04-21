24 Канал подробнее расскажет и покажет на карте, где расположен российский Белгород. Кстати, российские СМИ обнародовали новое полное видео взрыва в городе.
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Где расположен Белгород
Белгород расположен в 40 километрах от российско-украинской границы, 70 километров – от Харькова и 695 километров – к югу от Москвы.
Белгород на карте
Местные телеграм-каналы сообщали, что падение бомбы произошло на перекрестке двух улиц города – Ватутина и Губкина. Там образовалась огромная воронка диаметром около 20 метров рядом с жилыми домами.
Авиабомба упала между улицами Ватутина и Губкина: смотрите карту
Что произошло в Белгороде: все детали
- 20 апреля россияне сами на себя выпустили авиационную ФАБ-1500 общим весом около 1 500 килограммов. На месте падения образовалась воронка радиусом 20 метров.
- Местные власти Белгородщины сообщили о трех пострадавших.
- У одного пострадавшего закрыта черепно-мозговая травма, другой женщине стало плохо от взрыва. Жителей соседнего дома решили расселить.
- В результате падения бомбы разлетелся на месте асфальт, разрушения получили несколько машин и домов поблизости. А на крышу стоящего рядом магазина забросило автомобиль.
- В Офисе Президента и СНБО заявили, что враг такими действиями хочет запугать россиян и нагнетает эскалацию.
- По словам Алексея Данилова, захватчики продолжают провокативные обстрелы собственной территории для того, чтобы запугать гражданское население. По его мнению, этим они угнетают эскалацию.