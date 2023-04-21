Вечером 20 апреля оккупанты собирались атаковать Харьковскую область управляемой авиабомбой весом в 1 500 килограммов, однако боеприпас сорвался и упал на территории России. Мощный взрыв всколыхнул Белгород, а посреди улицы образовалась огромная воронка, сообщает 24 Канал.

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Как россияне цинично радуются авиабомбам

Кремлевские пропагандисты незадолго до взрыва в Белгороде заявляли, что собираются атаковать территорию Украины. Россияне цинично радовались, что "давно не атаковали этот регион", а у украинцев теперь будет "громко".

Сами оккупанты и сообщили, что истребители несли авиабомбы типа ФАБ-1500.



Оккупанты цинично радовались, что будут атаковать Украину / Скриншот из соцсетей

Что известно о ФАБ-1500 ФАБ-1500 – это 1500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой. Масса взрывной части вместе с боевой составляет 1 200 кг. Была разработана во времена СССР. В настоящее время ее в основном используют российские военные.

Однако бомба не долетела до цели, а сорвалась с креплений истребителя оккупантов и упала на территории Белгорода. Мощный взрыв на улице Ватутина слышал почти весь город.

Однако и в этом случае оккупанты нашли повод для радости. Вражеское минобороны впоследствии призналось, что бомба действительно упала с российского истребителя. О "самосбросе" ФАБ сразу начали писать и кремлевские прихвостни.



Оккупанты признались, что на Белгород упала российская бомба / Скриншот из соцсетей

Так, один из пропагандистов цинично заявил, что гордится действиями минобороны России Якобы их смелость признаться в том, что авиабомба сорвалась с креплений российского истребителя – признак "здоровья в нездоровой атмосфере".



Кремлевский пропагандист "гордится" минобороны России / Скриншот из соцсетей

Блогер и журналист Денис Казанский заявил, что "внештатное схождение авиационного боеприпаса" было так легко признано, поскольку в Белгороде не было погибших.

"А если бы попало в многоэтажку, как в Днепре, то сейчас заказные Z-блогеры писали бы посты с рассказами о том, как Белгород разбомбил украинский самолет, и требовали геноцида украинцев", – подчеркнул он.

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