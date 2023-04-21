Российские телеграмм-каналы сообщают, что в результате происшествия ударной волной на крышу магазина выбросило автомобиль.

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Также в результате взрыва асфальт буквально был вывернут наизнанку. Повреждены несколько автомобилей, в домах выбиты окна.



Последствия взрыва в Белгороде / Фото из российских телеграмм-каналов

На одном из видео местная жительница одной из пострадавших квартир констатировала реальное положение дел в своей квартире, в Белгороде, России.

Что говорят россияне: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика, 18+)

Что известно о взрыве в Белгороде

Вечером 20 апреля в российском городе Белгороде произошел взрыв, на одной из улиц города образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва повреждены 4 квартиры и несколько автомобилей, пострадали два человека.

Причиной взрыва в российском городе Белгороде стало падение авиационного боеприпаса во время полета истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ.

Журналист Денис Казанский обратил внимание, что российские телеграмма-каналы еще до официального сообщения министерства обороны предполагали, что это был удар России. Перед этим росСМИ утверждали, что над областью "громко". Местный губернатор Вячеслав Гладков подтвердил взрыв и "образование воронки радиусом 20 метров", но не сообщил подробности.

Добавим, что 16 апреля в российский Белгород снова посетил "хлопок" – там в ТЭС прилетел беспилотник. Это уже прокомментировали в разведке. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сказал, что россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую войну, на их территории нет безопасных мест. К тому же война уже пришла в дом к каждому оккупанту и каждому подданному российскому режиму.