Россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую войну, на их территории нет безопасных мест. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, информирует 24 Канал.

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По словам Юсова, украинская разведка все фиксирует, но она не будет подтверждать или опровергать эту информацию.

Очевидно, что для людей, которые верят в чудо и делают добро, Благодатный огонь греет. Кто делает зло – для того огонь на Пасху бывает другой,

– отметил он.

Юсов считает, что россияне должны привыкнуть, что пока они ведут захватническую войну, на их территории нет безопасных мест. К тому же война уже пришла в дом к каждому оккупанту и каждому подданному российскому режиму.

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