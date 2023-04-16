Российские телеграммы-каналы заявляют пожар на подстанции. Но пусть россияне не огорчают, может быть, это просто взошел Благодатный огонь.
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Также известно, что в результате попадания БПЛА по ТЭС часть Белгорода осталась без света. Мониторинговые службы пишут, что ТЭС поразил беспилотник неизвестного происхождения. Местные каналы пишут, что это не единственный БПЛА.
Конечно, пропагандисты начали активно говорить о "работе" ПВО. Ну что ж, а свет в городе наверняка просто так исчез. А по пожару – так это просто такие спецэффекты к празднику.
Пожар в Белгороде / Фото с телеграмм-канала "Харьков Life"
Впоследствии стало известно, что в Белгороде и Белгородском районе зафиксировано 2 пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара.
В Белгороде и Белгородском районе зафиксировано два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара.
Попадания в ТЭС в Белгороде: смотрите видео
Момент взрыва: смотрите видео
Пожар на подстанции: смотрите видео
Какая обстановка в Белгороде
- 27 марта россияне жаловались, что беспилотники якобы "атаковали" газопровод. "Дрон" якобы запустили из Волчанска Харьковской области. Отметим, что этот город расположен в 7 километрах от границы со страной-террористкой.
- Вечером 14 марта в Белгород пришел громкий "хлопок". Было несколько взрывов, которые испугали местных. Местные власти Белгородской области сразу заявили о том, что в городе якобы работают силы ПВО.