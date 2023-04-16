Російські телеграм-канали заявляють пожежу на підстанції. Але нехай росіяни не засмучують, можливо, це просто зійшов Благодатний вогонь.

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Також відомо, що внаслідок влучання БпЛА по ТЕС частина Бєлгорода залишилася без світла. Моніторингові служби пишуть, що ТЕС уразив безпілотник невідомого походження. Місцеві канали пишуть, що це не єдиний БпЛА.

Звісно ж, пропагандисти почали активно говорити про "роботу" ППО. Ну що ж, а світло у місті напевно просто так зникло. А щодо пожежі – так це просто такі спецефекти до свята.



Пожежа у Бєлгороді / Фото з телеграм-каналу "Харьков Life"

Згодом стало відомо, що у Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксували 2 пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, триває ліквідація пожежі.

У Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксовано дві пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, триває ліквідація пожежі.

Влучання у ТЕС у Бєлгороді: дивіться відео

Момент вибуху: дивіться відео

Пожежа на підстанції: дивіться відео

Яка обстановка у Бєлгороді

Російська влада змушена спростовувати інформацію про те, що Збройні Сили України нібито готуються наступати на Бєлгородську область. Варто додати, що Україна ніколи не лякала Росію нападом. Ба більше, наша влада неодноразово повторювала, що мета контрнаступу Збройних Сил України – повернутись до кордонів 1991 року. Саме цим і має завершитися український контрнаступ.