Российские СМИ обнародовали новое полное видео взрыва в Белгороде, информирует 24 Канал. В результате этого есть пострадавшие.

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Кадры прилета по Белгороду

На обнародованных кадрах можно увидеть, что взрыв произошел прямо на проезжей части. В тот момент там ехали автомобили, которые просто поднялись вверх после случившегося.

Предварительно, в Белгороде могла взорваться запланированная фугасная авиабомба, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекцией боеприпаса, говорят военные аналитики. Как оказалось, в последние недели Россия начала активно применять такие боеприпасы.

Прилет авиабомбы в Белгороде: смотрите видео

Что этому предшествовало