Першою чергою це свідчить про технічну деградацію Росії. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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"Якщо бомби падають – це означає, що або якийсь п'яний технік їх прикручував, або відбулося щось погане саме в технічному сенсі", – прокоментував військовий експерт.

Українська відповідь бомбам

Нарожний переконаний, що атаки подібними авіаційними бомбами українських міст продовжаться, адже росіяни не мають іншої чи інноваційної зброї. І українська відповідь їм буде у вигляді сучасних далекобійних систем протиповітряної оборони, зокрема і отриманих Україною Patriot.

Літаки Су-34 збивати може Patriot, і збивати потрібно не ракети чи керовані бомби, а потрібно збивати носії. В росіян відносно велика кількість літаків, але в них величезна проблема з особовим складом,

– додав мовець.

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У росіян проблеми з пілотами

В усіх випадках, коли російські літаки збивали, чи вони падали, виявлялося, що пілотом був російський полковник чи заступник командира військової частини. Яскравий приклад командира військової частини, який отримав термін ув'язнення за те, що бомбив Харків.

Натомість українські льотчики переважно молоді, які кілька років тому вийшли з льотної школи. А у росіян спостерігається величезна деградація саме з навчанням, зауважив аналітик. У них умовно придатними до польотів є 5 – 10% випускників льотних шкіл.

Тому треба знищувати саме літаки з льотчиками, і для цього Україні конче потрібні далекобійні сучасні системи ППО прямо на лінії фронту,

– резюмував Нарожний.

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