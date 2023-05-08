Обстріл відбувся у місті Шебекіно, яке розташовується неподалік російсько-українського кордону. Про це заявив у своєму телеграм-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє 24 Канал.

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Внаслідок обстрілу є постраждалі

Ба більше, В'ячеслав Гладков заявив, що обстріл 8 травня був не один. Як видно з відео місцевих мешканців, через атаку на вулицях міста завили навіть сирени, що повідомляють про тривогу.

У Шебекіно завили сирени: відео

Перший обстріл якимось чудом, за словами губернатора, обійшовся без постраждалих та навіть без пошкоджень. Натомість під час другого обстрілу один із снарядів розірвався начебто поряд із трьома багатоквартирними будинками. Через це інфраструктура зазнала пошкоджень: були вибиті вікна та понівечені балкони.

Ще один снаряд, за словами В'ячеслава Гладкова, розірвався поряд з іншим багатоквартирним будинком. Через це були сильно пошкоджені фасад, покрівля та вибиті шибки. Ба більше, один автомобіль загорівся, а ще дві машини зазнали суттєвих пошкоджень.

Є й постраждалі росіяни. За словами губернатора, їх четверо, двоє з яких від госпіталізації відмовилися.

Щоб встановити загальний рівень пошкоджень, оперативні служби та голова округу Володимир Жданов перебувають на місці. Також продовжується подомовий обхід території.

Наслідки обстрілу Шебекіно / Фото з телеграм-каналу В'ячеслава Гладкова

Гладков звинувачує ЗСУ

Варто зазначити, що губернатор Бєлгородської області у своєму телеграм-каналі в обстрілі прямо звинувачує ЗСУ. Однак, звісно, жодних доказів своїм словам не надає, покладаючись на емоційність росіян під час обстрілу, ба більше, на тлі розв'язаної росією війни в Україні.

Свої повідомлення В'ячеслав Гладков опублікував о 13:36, тож станом на 15:00 українська влада ще не відреагувала на закиди. Однак варто зауважити, що Україна – не Росія, Україна не завдає ударів по території країни-агресорки, тим паче, по житловій інфраструктурі.

Ба більше, в умовах активних боїв на багатьох напрямках захисникам нашої держави є де та куди використовувати боєприпаси. Тож бездумне їх марнування на територію самої Росії є абсурдним.

Також варто зауважити, що про можливість російських військових операцій під чужим прапором повідомляли ще на початку травня. Для цього, наприклад, військові у Брянській та Курській областях отримали українську військову форму.

Про можливі провокації на території Росії попереджав за декілька днів до обстрілу Шебекіно й представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він підкреслював, що російські спецслужби можуть інсценувати напади на цивільне населення прикордонних районів Росії. Ба більше, такі провокації російські окупанти використовують ще з 2014 року.