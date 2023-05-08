Обстрел произошел в городе Шебекино, который находится недалеко от российско-украинской границы. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает 24 канал.

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В результате обстрела есть пострадавшие

Более того, Вячеслав Гладков заявил, что обстрел 8 мая был не один. Как видно из видео местных жителей, из-за атаки на улицах города взвыли даже сирены, сообщающие о тревоге.

В Шебекино завыли сирены: видео

Первый обстрел каким-то чудом, по словам губернатора, обошелся без пострадавших и даже без повреждений. Во время второго обстрела один из снарядов разорвался вроде бы рядом с тремя многоквартирными домами. Из-за этого инфраструктура получила повреждения: были выбиты окна и изуродованы балконы.

Еще один снаряд, по словам Вячеслава Гладкова, разорвался рядом с другим многоквартирным домом. Из-за этого были сильно повреждены фасад, кровля и выбиты стекла. Более того, один автомобиль загорелся, а еще две машины получили существенные повреждения.

Есть и пострадавшие россияне. По словам губернатора, их четверо, двое из которых от госпитализации отказались.

Чтобы установить общий уровень повреждений, оперативные службы и глава округа Владимир Жданов находятся на месте. Также продолжается подомовый обход территории.

Последствия обстрела Шебекино / Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова

Гладков обвиняет ВСУ

Следует отметить, что губернатор Белгородской области в своем телеграм-канале в обстреле прямо обвиняет ВСУ. Однако, конечно, никаких доказательств своим словам не дает, полагаясь на эмоциональность россиян при обстреле, более того, на фоне развязанной россией войны в Украине.

Свои сообщения Вячеслав Гладков опубликовал в 13:36, по состоянию на 15:00 украинские власти еще не отреагировали на обвинения. Однако стоит заметить, что Украина – не Россия, Украина не наносит ударов по территории страны-агрессорки, тем более по жилищной инфраструктуре.

Более того, в условиях активных боев на многих направлениях защитникам нашего государства есть где и куда использовать боеприпасы. Поэтому бездумная их трата на территорию самой России абсурдна.

Также следует отметить, что о возможности российских военных операций под чужим флагом сообщали еще в начале мая. Для этого, например, военные в Брянской и Курской областях получили украинскую военную форму.

О возможных провокациях на территории России предупреждал за несколько дней до обстрела Шебекино и представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он подчеркивал, что российские спецслужбы могут инсценировать нападения на гражданское население пограничных районов России. Более того, такие провокации российские оккупанты используют еще с 2014 года.