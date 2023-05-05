Об этом говорилось в эфире программы 24 Канала "Осторожно! Зомбоящик". Россияне даже допустили дату начала контрнаступления.
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Сами придумали – сами опровергли
Не дает оккупантам покоя их сакральная дата 9 мая и именно на это число они предполагают начало украинского контрнаступления. Рисуют разные направления и даже на Белгород.
В сети появились видео для российского сегмента, где украинцы, кроме Луганска и Донецка, рисуют четкое направление на Белгород. Мое мнение, вряд ли они пойдут на Белгород, ясно, что будут проводить диверсионные разведки. Но заходить на территорию России, захватывать старые территории – американцы им запретят,
– сами придумали очередную ложь и сами же ее опровергли во время эфира.
По традиции не обошлось и без очередных запугиваний ядерным оружием. Мол, применят, если вдруг кто-то с территории иностранного государства постарается зайти в Россию. Но вопрос – кому она вообще нужна?
У россиян истерика – они придумали очередную ложь: смотреть видео
Россия готова, но
Пропагандисты успокаивают аудиторию, мол, Россия готова к контрнаступлению. Но есть определенные проблемы: со средствами связи, количеством снарядов и не только в ЧВК "Вагнер", артиллерией, беспилотной авиацией. Вот это у россиян называется "готовы". Поэтому они готовятся к не лучшему развитию событий.
"Контрнаступление будет. Силы накапливаются и надо прорабатывать худший сценарий. Желательно, чтобы в штабе Герасимова это было проработано", – откровенно жалуются в своих эфирах оккупанты.
События в России: последнее
- У россиян значительно "подгорело" от дрона, который сбили ночью 3 мая над Кремлем. Конечно, сначала они заговорили об "украинском следе", а затем перевели ответственность на США. Ну а в пропагандистских эфирах неслось очень много возмущений, если Украина действительно была бы к этому причастна.
- Тем временем Евгений Пригожин заявил, что до 10 мая выведет своих наемников ЧВК "Вагнера" из Бахмута. Причина тому – снарядный голод. Пригожин также записал видео, где не подбирал слова в адрес Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.
- В России снова тревожно. 5 мая на нефтеперерабатывающем заводе "Ильский" в Краснодарском крае раздались взрывы.