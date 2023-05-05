Плакса и режиссер-холуй

Шоу "Жизнь и Судьба" кремлевские убийцы создают для того, чтобы выставлять самих себя якобы с человеческой стороны. В студию приходят чиновники, пропагандисты, актеры и музыканты, которые поддерживают войну. Все они рассказывают, как тяжело им в этой жизни достается популярность, власть и бабло. Ну и, конечно, говорят о том, как правильно любить "родину".

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Ведет этот ужас самый плаксивый пропагандист России – Борис Корчевников. В свое время он стал известен благодаря сериалу "Кадеты", а с 2013 года Корчевников активно участвует в информационной войне, развернутой Россией против человечества.

Гость программы Корчевникова – пропагандист Тигран Кеосаян – как минимум стоит своего визави. По крайней мере, в погоне за неадекватностью эти двое идут ноздря в ноздрю. Кеосаян в прошлом был актером и кинорежиссером, а ныне он путинский холуй, снимающий для Кремля заказные фильмы. Также он ведет собственную пропагандистскую программу "Международная пилорама", которую, по всей видимости, считает очень смешной и остроумной. Пожалуй, самый красноречивый пункт в биографии этого кровавого шута – это брак с боброедкой Маргаритой Симоньян.

Кстати, на шоу он решил вспомнить этот этап своей жизни. Пропагандисты поженились через неделю после полномасштабного вторжения России в Украину. Даже через год кремлевский лжец побоялся вспоминать эти дни и назвать вещи своими именами.

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Из того, что сказал Кеосаян, можно заключить, что через неделю полномасштабной войны он понял, что имперская лафа для него и его государства навсегда закончилась, его будущее – это военный трибунал и пожизненный срок в тюрьме строгого режима.

Так что в состоянии глубокого отчаяния и паники пропагандист увидел перед глазами всю свою жизнь. Он подумал, что хуже прожить ее было просто невозможно. Но тут Кеосаян разглядел перед собой свою сожительницу, у которой на совести еще больше разрушенных человеческих судеб. Мысль, что он не один такой в этом мире породила в его сознании ложную иллюзию существования какого-то будущего.

Олицетворением этого будущего в его больной фантазии стала женитьба на другой военной преступнице. Вместо того чтобы наконец покаяться и публично признаться в своих преступлениях, эти двое решили всем на зло жениться и совершить еще больше злодеяний.

Имперский маразм об Украине от Кеосаяна: видео

"Говорящие головы" без новых методичек

Кеосаян решил упомянуть о том, как в 2014 году "нарастала ненависть в медиа". То есть о том периоде, когда Россия развязала войну против Украины и врала о якобы "притеснениях русскоязычных и о распятых мальчиках". Корчевников отлично помнит это. Он был одним из тех, кто эту самую ненависть искусственно создавал, а его зрители – теми, кто не сопротивлялся.

Поэтому Россия должна срочно победить украинцев и всех врагов. Но кто эти враги – Россия пока не решила. Пропагандист Кеосаян на 15 месяце войны не может объяснить, за что и против кого воюет Россия.

Еще одна порция маразма от пропагандиста: видео

Кеосаян, который отродясь на фронте не бывал, продолжал нести чушь о каком-то будущем мировом господстве и далеко идущих перспективах российской армии.

Смотрите видео, как Кеосаян рассказывает о войне:

Из этого так называемого интервью хорошо видно, как кремлевская пропаганда замерла в ожидании украинского контрнаступления. На всякий случай новых методичек "говорящим головам" не выдают. Поэтому им приходится по 35 кругу скармливать своей аудитории то, что она уже давно съела и переварила.

Пропагандист использует старую методичку: видео

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Но, несмотря на то, что пропагандисты не знают, зачем Россия начала войну и о чем им придется лгать уже завтра, есть вещи, в которых они хорошо разбираются. К примеру, куда отправлять детей на обучение.

Дочь пропагандиста получает образование на "загнивающем Западе": видео

Но вы себе не думайте! Все это сделали лишь для того, чтобы ребенок понял, как плоха эта западная жизнь, и как "хорошо" в России.

Корчевником поддакивает Кеосаяну: видео

Пропагандист записался в эксперты по украинской политике

Кеосаяну очень понравилось, с каким энтузиазмом его слушал молодой собеседник. Поэтому он решил произвести еще большее впечатление и начал корчить из себя эксперта по украинской внутренней политике.

Кеосаян не доволен тем, кого украинцы выбрали президентом: видео

А знаете, зачем мы избрали Владимира Зеленского президентом? Чтобы наконец-то осуществить свою давнюю мечту – напасть на Россию.

Вся "правда", почему украинцы проголосовали за Зеленского: видео

Украинцы знали, как его повести, чтобы он повел украинцев на бойню. Выходит, что Зеленский – это марионетка украинского народа, который в свою очередь является марионеткой Зеленского? О "марионетке Запада" пропагандисты вспомнили уже позже.

Интересно Российское антикремлевское подполье таки существует

Российская пропаганда угасает во всех смыслах. Сказать нечего, вдохновения нет, методичек – тоже. Однако российские убийцы в погонах продолжают бомбить жилые кварталы украинских городов, а убийцы без погон – то есть пропагандисты – эти зверства оправдывать.

Зачем – рационального объяснения нет. Зачем настраивать против себя население страны, которую хочешь захватить? Зачем давать повод украинским союзникам все более активно помогать Украине, давать все больше оружия? Да и вообще – зачем убивать людей, которые просто спят у себя дома?

Ответ простой и ужасный – россияне получают от этого удовольствие. Именно так они сражались в Чечне, Грузии и Сирии. Именно так воюют в Украине. Так они будут воевать до того момента, пока последний из них будет с оружием.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: