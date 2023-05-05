Местные власти о них сообщили утром 5 мая. Сначала традиционно обвинили "украинские беспилотники", однако впоследствии нашли еще две вероятные причины.
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Что произошло на российском нефтеперерабатывающем заводе
По предварительным данным, несколько минут назад (перед 9:13 5 мая – 24 Канал) завод был атакован "украинским беспилотником". Он прилетел в одну из установок и начался пожар,
– написали росСМИ.
Впоследствии они сообщили, что атаку на завод якобы совершила группа диверсантов. По данным российских изданий, они были задержаны. Якобы, они пытались скрыться с места происшествия по трубопроводу.
Сотрудники завода заявили, что диверсанты взорвали пятую установку с помощью самодельного взрывного устройства. О пострадавших пропагандистам, как обычно, ничего не известно.
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Впоследствии пропаганда, вероятно, не найдя диверсантов, решила озвучить новую версию возгорания. По их словам, якобы причина пожара – самовозгорание предыдущего очага после "атаки беспилотниками". Пожар локализовали на площади 60 квадратных метров. Традиционно у оккупантов никто не пострадал.
Пожар на российском заводе: смотрите видео
Взрывы в России: коротко
- В ночь на 4 мая в России вспыхнул пожар на этом же нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России. Тогда пропагандисты написали о том, что пожар удалось локализовать на 400 метрах квадратных.
- Тогда у них традиционно никто не пострадал, но враги могут обманывать.
- Кроме этого, пожар был и в Ростовской области. По словам губернатора, в Новошахтинском заводе нефтепродуктов в районе села Киселевка Красносулинского района "беспилотник врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода". Мол, раздался взрыв, вспыхнул пожар, который сумели потушить силы служб предприятия.