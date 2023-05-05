Місцева влада про них повідомила вранці 5 травня. Спочатку традиційно звинуватили "українські безпілотники", проте згодом знайшли ще дві інші ймовірні причини.
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Що відбулось на російському нафтопереробному заводі
За попередніми даними, кілька хвилин тому (перед 9:13 5 травня – 24 Канал) завод був атакований "українським безпілотником". Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа,
– написали росЗМІ.
Згодом вони повідомили, що атаку на завод нібито здійснила група диверсантів. За даними російських видань, їх затримали. Мовляв, вони намагалися втекти з місця події трубопроводом.
Співробітники заводу заявили, що диверсанти підірвали п'яту установку за допомогою саморобного вибухового пристрою. Про постраждалих пропагандистам, як завжди, нічого не відомо.
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Згодом пропаганда, ймовірно, не знайшовши диверсантів, вирішила озвучити нову версію загоряння. За їхніми словами, нібито причина пожежа – самозаймання попереднього вогнища після "атаки безпілотниками". Пожежу локалізували на площі 60 метрів квадратних. Традиційно в окупантів ніхто не постраждав.
Пожежа на російському заводі: дивіться відео
Вибухи в Росії: коротко
- У ніч проти 4 травня в Росії спалахнула пожежа на цьому ж нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії. Тоді пропагандисти написали про те, що пожежу вдалось локалізувати на 400 метрах квадратних.
- Тоді у них традиційно ніхто не постраждав, проте вороги можуть обманювати.
- Окрім цього, пожежа була і в Ростовській області. За словами губернатора, в Новошахтинському заводі нафтопродуктів в районі села Киселівка Красносулинського району "безпілотник врізався у конструкції міжцехової естакади заводу", що будують. Мовляв, пролунав вибух, спалахнула пожежа, яку зуміли загасити сили служб підприємства.