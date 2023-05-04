Пожежа була на нафтопереробному заводі на Кубані та на заводі нафтопродуктів в Ростовській області Росії. Окупанти традиційно заявляють про атаку безпілотників.
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Що відбувається в Росії
Губернатор Ростовської області Росії Васілій Голубєв заявив, що в ніч проти 4 травня безпілотник врізався у конструкції міжцехової естакади заводу, що будують. Подія трапилась на Новошахтинському заводі нафтопродуктів в районі села Киселівка Красносулинського району. За даними російського губернатора, безпілотник вибухнув.
Вогонь, який виник у результаті вибуху, погасили. Пожежники до гасіння займання не залучалися, горіння було ліквідовано силами служб підприємства,
– написав Голубєв.
Традиційно російський посадовець переконував, що нібито жертв і постраждалих немає, спорудам завдали "незначних збитків". Та, варто пам'ятати, що росіяни можуть замовчувати про втрати та пошкодження.
Пожежа на нафтопереробному заводі на Кубані
У ніч проти 4 травня в окупантів на Кубані спалахнула пожежа у резервуарі Ільїнського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Російські екстрені служби, звісно ж, бідкались через нібито "падіння безпілотника".
Вогонь ліквідували тільки вдосвіта 4 травня. Пропагандисти традиційно написали, що нібито ніхто не постраждав.
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"Атака" безпілотника на Кремль
- У ніч проти 3 травня біля Кремля лунали вибухи. У російського диктатора заявили про нібито "атаку дронів" з боку України.
- Володимир Зеленський пояснив, що наша держава захищає власні міста та села на своїй території й не атакує ані Путіна, ані Москву.
- У Росії ж заявили про нібито "сплановану терористичну акцію і замах на президента напередодні Дня Перемоги, параду 9 травня".
- Речник Зеленського пояснив, що теракт – це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську, і багато інших трагедій.
- У американському Інституті вивчення війни заявили, що "атаку на Кремль" могла влаштувати сама Росія. Таким вчинком Кремль міг планувати показати "реальну небезпеку росіянам", створивши умови для ширшої мобілізації.