Згодом у мережі з'явилося відео нічної атаки. На ньому видно дрони, які летять до нафтобази.

До теми Показуємо на карті Тамань: де розташована нафтобаза, займання якої видно з Кримського мосту

На ще одну російську нафтобазу завітала "бавовна"

Інцидент трапився о 02:30 3 травня. За даними російських ЗМІ, український дрон нібито завдав удару по цистерні з паливом "Таманьнафтогаз" у порту Тамань, що у Краснодарському краю.

Резервуар спалахнув у селищі Волна Темрюкського району. Внаслідок події ніхто буцімто не постраждав і не загинув. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що загрози самому населеному пункту немає.

Згодом у низці телеграм-каналі поширили відео атаки. На ньому можна побачити 2 безпілотники. Перший дрон нібито збила ППО, а другий – потрапив точно в ціль.

Дивіться відео нічної "бавовни" на нафтобазі

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Пожежу було видно з Криму

На інших відео, які опинилися в мережі, можна було побачити, як вогонь поглинув цистерну. Потужну пожежу було видно по той бік Кримського мосту.

Слід розуміти, що Тамань розташована на іншому боці переправи. Від тимчасово окупованого Криму її відділяє 20 кілометрів повітрям.

Зверніть увагу! Невдовзі у росЗМІ почали бідкатися, що у порту Тамань заправлявся Чорноморський флот. Губернатор розповів, що пожежі присвоїли найвищий рівень складності, а глава Темрюкського району повідомив, що полум'я розкинулося на площу 1 200 квадратних метрів.

Пожежа спалахнула на нафтобазі у Тамані: дивіться на карті