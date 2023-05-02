Внаслідок інциденту перекинулися вагони. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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У Брянській області стався підрив на залізниці

У Брянській області 2 травня знову підірвали залізничні колії, внаслідок чого там перекинулися вантажні вагони. До цього російські ЗМІ повідомляли про аналогічний інцидент на Брянщині.



У Брянській області підірвали колії / Фото росЗМІ

Джерело повідомило нам, що було чутно 3 вибухи. З колій зійшли 2 – 3 вагони. На місце прибули пожежники. Диверсія сталася близько 30 хвилин тому ( приблизно о 20:00 за Києвом – 24 Канал),

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що напередодні в Брянській області внаслідок ще одного вибуху "невстановленого пристрою" зійшов з рейок поїзд, що перевозив нафтопродукти та пиломатеріали.

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