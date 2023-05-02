Як запевняють росЗМІ, на залізничних коліях у Брянській області було відразу три місця, де встановили вибухівку, передає 24 Канал. Мовляв, про це свідчать три точки контакту, виявлені на самому поїзді.
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Кажуть про роботу диверсантів
Запевняють, що потужність основного вибуху, якщо вимірювати її в тротиловому еквіваленті, складала 10 кілограмів. Інші ж вибухи були значно скромніші. За приблизними підрахунками, якщо можна вірити росіянам, вони були по 200 грамів у тому ж таки тротиловому еквіваленті.
У ЗМІ кажуть, що диверсанти впродовж тривалого часу стежили за залізничними шляхами. А зараз – увага – знахідки за 100 метрів від місця події:
- 2 недопалки;
- 2 пачки з-під цигарок;
- порожня банка з-під пива;
- упаковка від супу швидкого приготування "Роллтон";
- фрагменти обгорілої електропроводки;
- мідні фрагменти дротів.
Дуже дивно, що не лежала десь поруч візитка Яроша або фотографія Кирила Буданова.
Росіяни скаржаться на збитки
А тепер пройдімося збитками внаслідок вибуху. Кажуть, що поруйновано частину рейки довжиною близько 6 метрів, а також 4 бетонні шпали. А ще на місці вибуху утворилася вирва, яка сягає близько 2,5 метра у глибину та майже 1,5 метра у діаметрі.
Зауважили, що з рейок зійшов двосекційний тепловоз, а також 5 вагонів. Відомо, що тепловоз і 4 вагони згоріли. З баків тепловоза витекло 12 тонн дизельного пального.
Буцімто є навіть фоторобот причетного
Як зазначають ЗМІ, спецслужби навіть змогли встановити прикмети того, кого підозрюють у підриві залізниці. Ба більше, навіть вдалося скласти фоторобот.
Мовиться про буцімто чоловіка, одягненого у чорне. Йому близько 40 років, а зріст – орієнтовно 170 сантиметрів. Мав він при собі чорний рюкзак, а для пересування використовував велосипед.
Це вони аж на одного фоторобот скласти змогли. За іншими наявними даними, у Брянській області буцімто працювала ціла ДРГ. Вона складалася від 3 до 5 осіб. І їх вже навіть шукають. До слова, росЗМІ повідомляють, що заходили ці диверсанти з боку Стародубського району, себто десь з боку Чернігівщини.
Коротко про вибух на залізниці у Брянській області
- 1 травня стало відомо, що зранку на перегоні Розсуха-Унеча з рейок зійшов поїзд. Він віз 60 вагонів з нафтопродуктами.
- Сталося це близько 10:17. Тоді повідомляли про сходження як локомотива, так і ще семи вагонів.
- Місцеві ЗМІ повідомляли, що минулося без постраждалих. На перегін відправили пожежний і відновлювальні потяги. Також зупинили рух на цій ділянці залізниці.
- І вже тоді говорили про те, що камерам буцімто вдалося зафіксувати диверсантів. І що їхнім пошуком зайнялися відразу ж.