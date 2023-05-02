Как уверяют росСМИ, на железнодорожных путях в Брянской области было сразу три места, где установили взрывчатку, передает 24 Канал. Мол, об этом свидетельствуют три точки контакта, обнаруженные на самом поезде.

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Говорят о работе диверсантов

Уверяют, что мощность основного взрыва, если измерять ее в тротиловом эквиваленте, составляла 10 килограммов. Другие же взрывы были гораздо скромнее. По приблизительным подсчетам, если можно верить россиянам, они были по 200 граммов в том же тротиловом эквиваленте.

В СМИ говорят, что диверсанты долгое время следили за железнодорожными путями. А сейчас – внимание – находки в 100 метрах от места происшествия:

2 окурка;

2 пачки из-под сигарет;

пустая банка из-под пива;

упаковка от супа быстрого приготовления "Роллтон";

фрагменты обгоревшей электропроводки;

медные фрагменты проводов.

Очень странно, что не лежала где-то рядом визитка Яроша или фотография Кирилла Буданова.

Россияне жалуются на ущерб

А теперь пройдемся по ущербу в результате взрыва. Говорят, что разрушены часть рельсы длиной около 6 метров, а также 4 бетонные шпалы. А еще на месте взрыва образовалась воронка, достигающая около 2,5 метра в глубину и почти 1,5 метра в диаметре.

Заметили, что с рельсов сошел двухсекционный тепловоз, а также 5 вагонов. Известно, что тепловоз и четыре вагона сгорели. С баков тепловоза вытекло 12 тонн дизельного горючего.

Якобы есть даже фоторобот причастного

Как отмечают СМИ, спецслужбы даже смогли установить приметы подозреваемого в подрыве железной дороги. Более того, даже удалось составить фоторобот.

Речь идет о якобы мужчине, одетом в черное. Ему около 40 лет, а рост – ориентировочно 170 сантиметров. У него был черный рюкзак, а для передвижения использовал велосипед.

Это они аж на одного фоторобот составить смогли. По другим имеющимся данным, в Брянской области якобы работала целая ДРГ. Она состояла из 3 – 5 человек. И их даже ищут. Кстати, росСМИ сообщают, что заходили эти диверсанты со стороны Стародубского района, то есть где-то со стороны Черниговщины.

Кратко о взрыве на железной дороге в Брянской области