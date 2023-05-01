По предварительным данным, причина аварии – подрыв железнодорожного полотна. Об этом со ссылкой на росСМИ, сообщает 24 Канал.

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Что известно об аварии на железной дороге в России

В сети уже распространили кадры с места происшествия. Утром на перегоне Розсуха-Унеча в Брянской области железнодорожный поезд с 60 вагонами сошел с рельсов из-за повреждения полотна. Незадолго до такого "схождения" якобы произошел подрыв железной дороги.

В России сошел с рельсов поезд: смотрите видео

Вражеские СМИ пишут, что инцидент произошел в 10:17. С рельсов сошли локомотив и сразу семь вагонов грузового поезда.

В результате инцидента произошло возгорание локомотива,

– заявили в российской железной дороге.

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На месте мощный пожар: смотрите видео

Также добавили, что якобы пострадавших нет. На место отправили пожарный и восстановительный состав. Движение на участке Унеча – Рассуха прекратили. Также из-за аварии возможны задержки пассажирских поездов.

Заметим, что на опубликованных фото с места событий видны сильные повреждения вагонов и железнодорожного полотна.

Поезд сошел с рельсов / Фото из телеграм-каналов

Россияне объявили план перехвата

Телеграм-каналы пишут, что взрыв на колеи могли вызвать не менее 200 граммов тротила. На юго-западе Брянщины уже ввели план перехвата. В частности, разыскивают мужчин, которые будто бы могли быть причастны к "диверсии". Они попали на камеры наблюдения поблизости.

Это любопытно! В сети пишут, что это мог быть не российский, а белорусский поезд. Мол, локомотив имеет соответствующую окраску, кроме того, заметны знаки, похожие на логотипы белорусской железной дороги.