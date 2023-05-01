Відповідну інформацію розповіли росЗМІ, проте офіційно російська влада це, звісно ж, не підтверджувала. За офіційними даними, інцидент нібито не забрав життя громадян Росії.

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Що відомо про вибухівку в Ленінградській області

На місці підриву лінії електропередач у Гатчинському районі Ленінградської області після перевірки було виявлено ще три вибухові пристрої,

– мовиться в повідомленні.

Також пропагандисти написали, що нібито на місці продовжували працювати служби ФСБ та МВС Росії.



В Росії підірвали ЛЕП / Фото росЗМІ



ЛЕП в Росії "прилягла" після вибухівки / Фото росЗМІ

Що відомо про вибухи в Ленінградській області Росії