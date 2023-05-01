Відповідну інформацію розповіли росЗМІ, проте офіційно російська влада це, звісно ж, не підтверджувала. За офіційними даними, інцидент нібито не забрав життя громадян Росії.
Дивіться також Сезон пожеж триває: у Пермі спалахнув завод-виробник РСЗВ, під Нижнім Новгородом – бензовози
Що відомо про вибухівку в Ленінградській області
На місці підриву лінії електропередач у Гатчинському районі Ленінградської області після перевірки було виявлено ще три вибухові пристрої,
– мовиться в повідомленні.
Також пропагандисти написали, що нібито на місці продовжували працювати служби ФСБ та МВС Росії.
В Росії підірвали ЛЕП / Фото росЗМІ
ЛЕП в Росії "прилягла" після вибухівки / Фото росЗМІ
Що відомо про вибухи в Ленінградській області Росії
- Невідомі у ніч проти 1 травня підірвали опору лінії електропередачі у Гатчинському районі Ленінградській області.
- Попередньо відомо, що підірвали одну опору. Проте на другій виявили вибуховий пристрій. Через деякий час губернатор Ленінградської області Дрозденко заявив, що вибухотехніки нібито вже зняли та розмінували заряд із підривником з другої опори ЛЕП.
- Окрім того, російські служби обстежували інші опори пошкодженої лінії. Ймовірно, карма дуже швидко наздоганяє росіян.