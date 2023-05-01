Це сталося у Гатчинському районі регіону. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Ленінградській області підірвали ЛЕП

Як стало відомо, невідомі підірвали опору ЛЕП у Гатчинському районі Ленінградської області. Попередньо, на другій опорі виявлено вибуховий пристрій. Там вже працюють вибухотехніки та співробітники спецслужб.



Невідомі в Росії підірвали ЛЕП / фото росЗМІ

Наразі проводиться обстеження інших опор пошкодженої лінії. Згодом губернатор Ленінградської області Дрозденко повідомив, що вибухотехніки зняли та розмінували заряд із підривником з другої опори ЛЕП.

Чи є постраждалі – не повідомляється. Однак цю інформацію пропагандисти можуть приховувати.



Що відбувається у Ленінградській області / фото росЗМІ

До речі! 27 квітня також у Гатчинському районі Росії пролунав вибух. Місцеві жителі повідомляли про "атаку безпілотників". Цікаво, що недалеко від місць, де чули вибухи, розташований Пушкінський аеропорт Санкт-Петербурга.

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