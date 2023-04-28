У п'ятницю, 28 квітня, на Бєлгородщині, а саме біля кордону з Україною – біля села Журавлівки, машина підірвалась на міні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.
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Що відомо про жертв
Зазначимо, що машина з росіянами не мала права в'їжджати на цю територію біля кордону, адже це так звана "небезпечна зона". Тому й зовсім не дивно, що авто натрапило на міну.
Ворожі ЗМІ пишуть, що внаслідок цього інциденту загинуло четверо людей, однак глава регіону близько 15:30 підтвердив, що стали жертвами необережності всього двоє осіб.
За попередніми даними, двоє мирних жителів виїхали до забороненої зони та загинули. Причина загибелі встановлюється. На місці працює оперативна група. Після отримання додаткової інформації повідомлю подробиці,
– йдеться у повідомленні російського політика.
Водночас медіа запевняють, що в транспортному засобі перебувало троє чоловіків та одна жінка – себто четверо осіб загалом.
Проблеми росіян: актуальне
Згадаємо до цієї теми про останні новини з ворожої держави, які засвідчують, що життя в Росії – це не казка та "мирні громадяни" повинні щось робити, якщо не хочуть цього терпіти.
- Так, від вересня 2022 року в Росії триває так звана часткова мобілізація, адже відповідного наказу про її припинення від президента Владіміра Путіна не було.
- Водночас політтехнолог Борис Тизенгаузе вважає, що це рішення, розпочати набір мобіків, мало не лише плачевні наслідки для тих громадян ворожої держави, яких відправили на фронт (а потім до Кобзона), а також – для економіки Росії.
- Окрім того, у ворожій державі назріває громадянська війна. Принаймні у цьому впевнений радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. З його слів зрозуміло, що військового протистояння між різними силами Росії не уникнути.