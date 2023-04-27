Низка російських ресурсів пише про вибухи. Водночас місцеві в мережі пишуть про "атаку безпілотників", повідомляє 24 Канал.

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РосЗМІ вже вигадують версії

Російські ЗМІ пишуть, що вибух пролунав біля поселення Графська Слов'янка у Гатчинському районі що за лічені кілометри від Санкт-Петербурга. У мережі поширюють кадри, на яких чутно звуки вибуху, але не видно займання. Що саме трапилося – поки невідомо.

"Бавовна" лунає біля Петербурга: дивіться відео

Однак пропагандисти вже взялися шукати версії подій. Цього разу це не "свєрхзвук". Тепер же російські ЗМІ пишуть, що у січні схожа ситуація у поселенні була, коли вибухнув газовий балон. Та от якщо глянути, що пишуть місцеві, це або "вибух надбалона", або все ж візит Бавовнятка.

Що місцеві пишуть про вибух на околиці Санкт-Петербурга / Скриншоти

Цікаво, що недалеко від місць, де чули вибухи, розташований Пушкінський аеропорт Санкт-Петербурга.

Графська Слов'янка на карті

"Бавовна" розширює горизонти

Останнім часом "бавовна" все частіше навідується углиб Росії. Наприклад, напередодні вибухи лунали у Володимирській області, яка розташована за Москвою. Вибухи лунали за 130 кілометрів на схід від столиці країни-терориста.

У лісосмузі після вибухів виявили 3 вирви. Одна з них – 5 метрів у діаметрі та майже 2,5 метри завглибшки.

Дві інші вирви – трохи менші. Друга – діаметром 2,5 метри й глибиною в один метр. Третя – найменша, вона діаметром лише 1 метр, а завглибшки – не більше 50 сантиметрів. Що цікаво, найбільша вирва – нова, інші дві, за попередньою інформацією, з’явилися ще взимку. На місці "бавовни" знайшли також металеві та пластикові уламки. Що стало причиною вибуху – не повідомляють.