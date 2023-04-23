Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. Як стверджують користувачі мережі, у суботу, 22 квітня, у лісі в Володимирській області пролунав "дивний вибух", інформує 24 Канал.

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До Росії знову завітала "бавовна"

Один із жителів Володимирської області увечері зателефонував до місцевої поліції та повідомив про дивний вибух. За його словами, він почув "гучну бавовну" в лісосмузі поблизу населеного пункту Клязьменський, що у Пєтушинському районі.

Дивіться на карті, де росіяни чули вибухи

На місце подій відразу відправилися правоохоронці. У лісі вони знайшли три вирви різного розміру. Одна з них – 5 метрів у діаметрі та майже 2,5 метри завглибшки.

Дві інші вирви – трохи менші. Друга – діаметром 2,5 метри й глибиною в один метр. Третя – найменша, вона діаметром лише 1 метр, а завглибшки – не більше 50 сантиметрів.

Що цікаво, найбільша вирва – нова, інші дві, за попередньою інформацією, з’явилися ще взимку. На місці "бавовни" знайшли також металеві та пластикові уламки. Що стало причиною вибуху – не повідомляють.

Зазначимо, що селище, поблизу якого чули вибухи, розташоване за 130 кілометрів від Москви.

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