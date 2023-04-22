Одна з ракет вибухнула у Бєлгородській області. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Одна з ракет вибухнула у Бєлгородській області

Про це також вказують у Monitor. Там повідомляють про те, що було пущено щонайменше 7 ракет, 1 з яких розірвалась над територією Росії.

Місцеві телеграм-канали публікують відео, на яких чути потужний вибух.

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