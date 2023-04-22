Одна з ракет вибухнула у Бєлгородській області. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Одна з ракет вибухнула у Бєлгородській області
Про це також вказують у Monitor. Там повідомляють про те, що було пущено щонайменше 7 ракет, 1 з яких розірвалась над територією Росії.
Місцеві телеграм-канали публікують відео, на яких чути потужний вибух.
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Одна з ракет, які окупанти випустили по Харкову, впала в Росії: відео
Росія атакувала Харків 22 квітня: головне
- У суботу, 22 квітня, окупанти обстріляли Харків. У місті чули кілька потужних вибухів.
- За даними очільника ОВА Сергія Синєгубова, під ударом окупантів був Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300.
- Також він повідомив, що одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються.
- У Харкові є влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури, рятувальники приборкують масштабну пожежу.
- Мер Харкова Ігор Терехов написав, що у Новобаварскому районі через ракетний обстріл пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. ДСНС працюють на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Також зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти.