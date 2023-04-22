Одна из ракет взорвалась в Белгородской области. Об этом пишут местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Одна из ракет взорвалась в Белгородской области

Об этом также указывают в Monitor. Там сообщают о том, что было пущено по меньшей мере 7 ракет, одна из которых разорвалась над территорией России.

Местные телеграм-каналы публикуют видео, на которых слышен мощный взрыв.

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