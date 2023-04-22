Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей региона находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Местные жители сообщают, что слышали несколько взрывов.
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Харьков под вражеским обстрелом
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город находится под вражеским обстрелом.
Харьков под обстрелом,
– предупредил Терехов.
По информации Суспильне, в городе слышали как минимум три мощных взрыва. Вместе с тем, полиция Харьковской области призвала горожан находиться в укрытиях, а о местах попадания сообщать на спецлинию 102.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что Харьковскую область, вероятно, атаковали 7 ракетами из ЗРК С-300. По предварительной информации – одна из ракет разорвалась над территорией России.
Олег Синегубов заявил, что под вражескую атаку попал город Харьков и область. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется. Советник председателя облсовета Наталья Попова сообщила, что было попадание в частный дом.
Игорь Терехов впоследствии заявил, что в Новобаварском районе Харькова из-за ракетных обстрелов пожар на объекте гражданской инфраструктуры. ГСЧС работают на месте. Информация о пострадавших уточняется.
Россияне устроили по Волчанску
Оккупанты продолжают терроризировать Харьковщину постоянными обстрелами. Так, на днях ранее, россияне атаковали город Волчанск Харьковской области.
Враг ночью коварно нанес авиационный удар. Были повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов. Из-за удара ранения получили супруги 68 и 54 лет. Им на месте оказали помощь.
Спасатели во время поисково-спасательных работ обнаружили тела жертв атаки врага. Во время атаки погибли 50-летний мужчина и 44-летняя женщина.
Известно, что в поисково-спасательные работы привлекали 15 спасателей и 15 сотрудников коммунальных служб.