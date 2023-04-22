По предварительным данным, враг вечером атаковал город Харьков и область ракетами из ЗРК С-300. Воздушная тревога в регионе продолжалась с 22:02 до 22:52.
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Зафиксировали 5 прилетов
В Харьковской ОВА заявили, что зафиксировали всего 5 прилетов как в городе, так и в Харьковской области. Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове обстреляли несколько районов.
В частности, в Новобаварском районе города из-за ракетных обстрелов возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры. ГСЧС уже работают на месте. Информация о пострадавших уточняется.
Спасатели укрощают масштабный пожар,
– заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также враг атаковал Слободской и Основенский районы Харькова. В обоих случаях под обстрелом находились гражданские объекты. На данный момент информация о пострадавших уточняется.
Одна из российских ракет попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района. На месте работают спасатели и экстренная медицинская помощь. Детали устанавливаются.
Враг атаковал Харьков 22 апреля: что известно
- Почти сразу после того, как в регионе объявили воздушную тревогу, мэр Харькова сообщил о вражеском обстреле. Первые сообщения о взрывах начали появляться через несколько минут.
- Мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что по городу и области враг выпустил не менее 7 ракет с ЗРК С-300. По предварительным данным, одна из них могла упасть на территории России.
- Пока информация о пострадавших и разрушении уточняется. Известно о пожаре на объекте гражданской инфраструктуры.
- Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что на местах попадания уже работают спасатели и экстренная медицинская помощь.