По предварительным данным, враг вечером атаковал город Харьков и область ракетами из ЗРК С-300. Воздушная тревога в регионе продолжалась с 22:02 до 22:52.

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Зафиксировали 5 прилетов

В Харьковской ОВА заявили, что зафиксировали всего 5 прилетов как в городе, так и в Харьковской области. Мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове обстреляли несколько районов.

В частности, в Новобаварском районе города из-за ракетных обстрелов возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры. ГСЧС уже работают на месте. Информация о пострадавших уточняется.

Спасатели укрощают масштабный пожар,

– заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также враг атаковал Слободской и Основенский районы Харькова. В обоих случаях под обстрелом находились гражданские объекты. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Одна из российских ракет попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района. На месте работают спасатели и экстренная медицинская помощь. Детали устанавливаются.

Справка. Село Котляры расположено примерно в 14 километрах от Харькова. Приблизительно в 3 километрах от населенного пункта – международный аэропорт "Харьков".

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