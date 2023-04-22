За попередніми даними, ворог увечері атакував місто Харків та область ракетами із ЗРК С-300. Повітряна тривога в регіоні тривала з 22:02 до 22:52.

Зафіксували 5 прильотів

В Харківській ОВА заявили, що зафіксували всього 5 прильотів як у місті, так і в Харківській області. Мер міста Ігор Терехов заявив, що у Харкові було атаковано декілька районів.

Зокрема, у Новобаварському районі міста через ракетний обстріл виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. ДСНС вже працюють на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.