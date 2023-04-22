До повномасштабного вторгнення у селі мешкали понад 1 200 людей. Зараз туди повертаються тільки кілька десятків місцевих, і ті здебільшого приїжджають лише на вихідних, щоб ремонтувати свої будинки та поратися на городі, а потім знову їдуть геть. Причина проста – жити у селі зараз майже неможливо.

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Жахи російської окупації Кам'янки

У село повернулися близько 40 людей, які пораються на своїх господарствах, понищених ворогом, однак є й такі будинки, які не підлягають відновленню та ремонту. Тому багато мешканців села, які живуть в Харкові чи інших містах, тільки приїжджають, роблять певну роботу і їдуть назад, бо жити тут немає де.

Любов – місцева жителька – розповіла, що під час окупації росіяни вбили 32 її односельця. Одного чоловіка, який намагався виїхати, росіяни розстріляли, а потім переїхали його разом із машиною танком. Двом братам, які ховалися у погребі, загарбники кинули вибухівку.

Інший місцевий мешканець – Микола – розповів, що росіяни вивезли його до Ізюма, але він не знає, навіщо це зробили. У пошуках харчів чоловік 18 кілометрів пройшов до своєї домівки і повернувся назад. Під час російських авіанальотів його будинок сильно постраждав. З Ізюма чоловік свого часу виїхав до країн Балтії, після контрнаступу ЗСУ повернувся до Ізюма і зараз навідується в рідне село. Жити тут зараз немає як – повністю відсутнє електропостачання, бо росіяни знищили лінію електропередач. Також немає води. Крім того, усе село всіяне російськими мінами "Лєпєсток". Однак Микола запевняє, що повернеться до рідного дому.

Місцеві розповідають, що росіяни, як і в інших містах і селах, крали все, що могли. Одна з місцевих мешканок розповіла, що в її будинку залишився тільки сервант, і той порожній. А ще росіяни розстріляли майже усіх корів і з'їли їх. З сотень тварин у селі вижила тільки одна.

А ще місцеві свідчать, що з незрозумілих причин загарбники відстрілювали усіх собак. Ті, які втекли і врятувалися, тільки зараз повертаються до своїх господарів, хоч і дуже боязко реагують на людей.

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Зараз же місцеві відновлюють свої господарства і для цього навіть використовують те, що по собі залишили росіяни. наприклад, ящики від боєкомплектів перетворюються на двері. Арматуру та інше залізо вони також використовують для відновлення своїх домівок. Тим, хто живе у селі, а не приїздить на вихідні, вижити допомагають волонтери, які привозять не тільки харчі, але й будматеріали.