До полномасштабного вторжения в селе проживало более 1 200 человек. Сейчас туда возвращаются только несколько десятков местных и те большей частью приезжают только на выходных, чтобы ремонтировать свои дома и возиться на огороде, а затем снова уезжают. Причина проста – жить в селе сейчас почти невозможно.

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Ужасы российской оккупации Каменки

В село вернулись около 40 человек, которые хозяйничают на своих хозяйствах, уничтоженных врагом, однако есть и такие дома, которые не подлежат восстановлению и ремонту. Поэтому многие жители села, которые живут в Харькове или других городах, только приезжают, делают определенную работу и едут обратно, потому что жить здесь негде.

Любовь – местная жительница – рассказала, что во время оккупации россияне убили 32 ее односельчан. Одного мужчину, который пытался уехать, россияне расстреляли, а затем переехали его вместе с машиной танком. Двум братьям, которые прятались в погребе, захватчики бросили взрывчатку.

Другой местный житель – Николай – рассказал, что россияне вывезли его в Изюм, но он не знает, зачем это сделали. В поисках продовольствия мужчина 18 километров прошел в свой дом и вернулся обратно. Во время российских авианалетов его дом сильно пострадал. Из Изюма мужчина в свое время выехал в страны Балтии, после контрнаступления ВСУ вернулся в Изюм и сейчас наведывается в родную деревню. Жить здесь сейчас невозможно – полностью отсутствует электроснабжение, потому что россияне уничтожили линию электропередач. Также нет воды. Кроме того, вся деревня усеяна российскими минами "Лепесток". Однако Николай уверяет, что вернется в родной дом.

Местные рассказывают, что россияне, как и в других городах и селах, воровали все, что могли. Одна из местных жительниц рассказала, что в ее доме остался только сервант, и тот пуст. А еще россияне расстреляли почти всех коров и съели их. Из сотен животных в деревне выжило только одно.

А еще местные свидетельствуют, что по непонятным причинам захватчики отстреливали всех собак. Те, которые сбежали и спаслись, только сейчас возвращаются к своим хозяевам, хоть и очень боязливо реагируют на людей.

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Сейчас местные восстанавливают свои хозяйства и для этого даже используют то, что по себе оставили россияне. Например, ящики от боекомплектов превращаются в дверь. Арматуру и другое железо они также используют для восстановления своих домов. Тем, кто живет в селе, а не приезжает на выходные, выжить помогают волонтеры, которые привозят не только продукты, но и стройматериалы.