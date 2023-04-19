Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, ранения получили два человека, информация о пострадавших все еще уточняется.

Смотрите также Россия выпустила по Харькову 9 ракет, есть пострадавшие: детали ночной атаки

Вчера вечером россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск. Повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов,

– отметил Синегубов.

Что известно о пострадавших

По его словам, в результате обстрела супруги 68-ми и 54-х лет получили ранения. Помощь им предоставили на месте. Информация о количестве пострадавших уточняется.



Россияне обстреляли Харьковскую область / Фото Олег Синегубов

Кроме того, в селе Петропавловка Купянского района повреждено по меньшей мере 5 жилых домов, ранения получила 18-летняя девушка. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Также в результате обстрела поселка Двуречная Купянского района была ранена 77-летняя женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В селе Кутковка Купянского района в результате обстрелов произошел лесной пожар.

Последствия обстрела Волчанская / Фото Харьковской областной прокуратуры

В результате обстрела вспыхнули пожары

В ГСЧС сообщили, что массированный обстрел города Волчанска произошел около 22:00 18 апреля. Ликвидировать последствия пожарные и спасатели уехали сразу после прекращения взрывов.

Оккупанты били из авиации прямо по центру города. В результате удара возникли пожары, на ликвидацию которых спасатели 47-й ДПРЧ, 66-го ДПРП и МПО из поселка Вильча выехали сразу после прекращения взрывов,

– говорится в сообщении.

Огонь охватил торговый павильон

Отмечают, что на месте происшествия были обнаружены 2 очага горения: на территории частного домохозяйства и на местном рынке.