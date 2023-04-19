Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, поранення отримали двоє людей, інформація про постраждалих все ще уточнюється.
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Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів,
– зазначив Синєгубов.
Що відомо про постраждалих
За його словами, внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
Росіяни обстріляли Харківщину / Фото Олег Синєгубов
Крім того, у селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків, поранення отримала 18-річна дівчина. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.
Також внаслідок обстрілу селища Дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку, її госпіталізували у важкому стані.
У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа.
Наслідки обстрілу Вовчанська / Фото Харківської обласної прокуратури
Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі
У ДСНС повідомили, що масований обстріл міста Вовчанська стався близько 22:00 18 квітня. Ліквідовувати наслідки пожежники та рятувальники виїхали відразу після припинення вибухів.
Окупанти гатили з авіації прямо по центру міста. В результаті удару виникли пожежі, на ліквідацію яких рятувальники 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та МПО із селища Вільча виїхали відразу після припинення вибухів,
– йдеться у повідомленні.
Вогонь охопив торгівельний павільйон
Зазначають, що на місці події було виявлено 2 осередки горіння: на території приватного домогосподарства та на місцевому ринку.
- У першому випадку: горіли 2 житлових будинки, літня кухня, 2 надвірні забудови на загальній площі 500 квадратних метри. Ще 10 сусідніх будинків зазнали пошкоджень. Постраждали 2 людей.
- У другому: горіли близько 60 торговельних павільйонів на площі 1000 квадратних метра. Крім того, вогнем і вибуховими хвилями пошкоджені ще близько 150 павільйонів.