Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Жителі Курської області бідкалися на гучні вибухи вночі, передає 24 Канал.

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"Надзвук" заважав спати

За інформацією російських ЗМІ, вибухи лунали у Глушківському районі Курської області, що межує з Україною. Кажуть, що вибухи на Курщині пролунали близько 00:30 ночі.

У мережі поширили відео, на якому чути сильний вибух. Згодом "бавовна" лунала трохи тихіше.

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Цікаво, що місцева влада ніяк не коментувала цей інцидент: не було ні підтвердження, ні інформації про наслідки вибухів.

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