Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Жителі Курської області бідкалися на гучні вибухи вночі, передає 24 Канал.
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"Надзвук" заважав спати
За інформацією російських ЗМІ, вибухи лунали у Глушківському районі Курської області, що межує з Україною. Кажуть, що вибухи на Курщині пролунали близько 00:30 ночі.
У мережі поширили відео, на якому чути сильний вибух. Згодом "бавовна" лунала трохи тихіше.
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Цікаво, що місцева влада ніяк не коментувала цей інцидент: не було ні підтвердження, ні інформації про наслідки вибухів.
Частина Бєлгорода залишилась без світла: що відомо
- Ввечері 16 квітня у Бєлгородську ТЕС прилетів безпілотник. Російські телеграм-канали заявляють про пожежу на підстанції.
- Також відомо, що внаслідок влучання БпЛА по ТЕС частина Бєлгорода залишилася без світла. Моніторингові служби пишуть, що ТЕС уразив безпілотник невідомого походження. Місцеві канали пишуть, що це не єдиний БпЛА.
- Звісно ж, пропагандисти почали активно говорити про "роботу" ППО. Згодом стало відомо, що у Бєлгороді та Бєлгородському районі зафіксували 2 пожежі на цивільних об'єктах. Постраждалих немає. Усі оперативні служби на місці, триває ліквідація пожежі.
- Варто зауважити, що нещодавно, 27 березня, жителі Бєлгорода скаржилися, що безпілотники начебто "атакували" газопровід. "Дрон" нібито запустили з Вовчанська, що на Харківщині. Зауважимо, що це місто розташоване за 7 кілометрів від кордону з країною-терористкою.
- Нагадаємо, що не так давно, 14 березня до Бєлгорода також завітала гучна "бавовна". Було декілька вибухів, які неабияк налякали місцевих. Місцева влада Бєлгородської області одразу заявила про те, що в місті буцімто працюють сили ППО.