Об этом сообщили в местных телеграм-каналах. Жители Курской области жаловались на громкие взрывы ночью, передает 24 Канал.

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"Надзвук" мешал спать

По информации российских СМИ, взрывы раздавались в Глушковском районе Курской области, граничащей с Украиной. Говорят, что взрывы на Курщине прогремели около 00:30 ночи.

В сети распространили видео, на котором слышен сильный взрыв. Впоследствии "хлопок" звучал немного тише.

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Интересно, что местные власти никак не комментировали этот инцидент: не было ни подтверждения, ни информации о последствиях взрывов.

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