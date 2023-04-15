Очевидці публікують фото та відео у телеграм-каналах. Діляться, що у місті було чути "дуже сильний хлопок". На оприлюднених кадрах видно високий стовб густого диму.

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Пропагандисти пишуть, що пожежа спалахнула у Південній частині Казані. Водночас російські служби з надзвичайних ситуацій, як завжди запевняють, що нічого не сталося.

Так, у пресслужбі МНС Росії по Татарстану заявили, що їм повідомлень про спалах не надходило. Та фото й відео з місця подій – говорять зовсім інше.



В Казані масштабна пожежа після вибуху / Фото з російських телеграм-каналів



На фото видно густий стовп диму / Фото з російських телеграм-каналів

У Казані прогримів вибух, поблизу полігону – пожежа: відео

Що могло статись у Казані

Причетність України до інциденту є малоймовірною. Нагадаємо, що від Східних українських кордонів до Казані близько 1 тисячі кілометрів.

Втім, українці уже активно коментують свіжу "бавовну" в Росії: жартують про "ефект лінзи" та "надзвук", адже подібними фразами найчастіше росіяни пояснюють походження дивних вибухів у глибині країни.

У мережі користувачі жартома уже назвали найімовірніші причини інциденту: