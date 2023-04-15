Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на віцепрезидента федерації профспілок держави-агресорки Олександра Шершукова.

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Парадів і демонстрацій у столиці не буде, але урочистий мітинг запланований,

– заявив він.

Шершуков пояснив це рішення тим, що "рівень терористичної небезпеки високий навіть у регіонах, віддалених від місць проведення "спеціальної військової операції". Так, там все ще бояться слова війна і кажуть, що відправляють своїх вояк гинути у СВО.

Довідка. Свято 1 Травня в Росії організовується лояльними до російської влади профспілками. Зазвичай з нагоди Дня праці, який є держаним вихідним, в Москві і в передмісті відбуваються масштабні заходи.

Дисонанс у страхах Москви

Натомість парад до 9 травня у Москві таки наважились не скасовувати. Тоді як, у прикордонних регіонах відмовляються від традиційних парадів – бояться, що з їхньою технікою може щось статись.

До слова, цей страх таки виправданий, адже останнім часом в Росії повідомляють про дуже дивні випадки пожеж та вибухів. І навпаки дивно, що у Москві таки неоднозначні у своїх переживаннях: парад до 1 травня скасували, а 9 травня – ні.

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Як приклад зазначимо, що зовсім нещодавно, 13 квітня, у підмосковських Хімках сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив територію місцевого фермерського ринку. А 5 квітня так узагалі палала будівля міністерства оборони Росії.

Між іншим, українцям пообіцяли 20 мільйонів гривень, якщо вони зуміють приземлити безпілотник на Червоній площі у Москві 9 травня.