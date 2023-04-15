Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на вице-президента федерации профсоюзов государства-агрессора Александра Шершукова.

Смотрите также Надеюсь, украинская "коробка" там тоже будет, – нардеп о параде в Москве 9 мая

Парадов и демонстраций в столице не будет, но торжественный митинг запланирован,

– заявил он.

Шершуков объяснил это решение тем, что "уровень террористической опасности высок даже в регионах, удаленных от мест проведения "специальной военной операции". Так, там все еще боятся слова война и говорят, что отправляют своих вояк гибнуть в СВО.

Справка. Праздник 1 Мая в России организуется лояльными к российским властям профсоюзами. Обычно по случаю Дня труда, который является выходным, в Москве и в пригороде проходят масштабные мероприятия.

Диссонанс в страхах Москвы

В то же время парад к 9 мая в Москве решились не отменять. Тогда как в приграничных регионах отказываются от традиционных парадов – боятся, что с их техникой может что-нибудь произойти.

К слову, этот страх оправдан, ведь в последнее время в России сообщают об очень странных случаях пожаров и взрывов. И наоборот удивительно, что в Москве все-таки неоднозначны в своих переживаниях: парад к 1 мая отменили, а 9 мая – нет.

Советуем прочитать Россию "атакуют" странные объекты с неба: что известно о самых новых случаях

Как пример отметим, что совсем недавно, 13 апреля, в подмосковских Химках произошел масштабный пожар. Огонь охватил местность фермерского рынка. А 5 апреля так вообще пылало здание министерства обороны России.

Между тем, украинцам пообещали 20 миллионов гривен, если они сумеют приземлить беспилотник на Красной площади в Москве 9 мая.